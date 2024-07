Inter Oaktree Style | età media abbassata di un anno ma Inzaghi spera

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 15 luglio 2024)più giovane cono forse a prescindere dalla nuova proprietà, visto che l’attuale etàdella rosa difa registrare dati positivi anche con le operazioni precedenti. Riflettori puntati sulle prossime mosse di calciomercato. In particolare quella prevista in difesa MILANO – I primi tre avvicendamenti in rosa vnella direzione indicata dalla nuova proprietà. Anzi, i primi quattro. Da settimane non si fa altro che sottolineare l’intenzione diCapital Management di svecchiare l’campione d’Italia. Tra portieri (31.4 anni), difensori (29), esterni (29.4), centrocampisti (28.4) e attaccanti (31.3), l’etàdell’ultimasfiorava i 30 anni. L’obiettivo è rientrare sul numero 2 iniziale Una scelta strategica che deve fare i conti con il calciomercato estivo e con le necessità tecnico-tattiche.