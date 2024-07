Il vero vincitore di Wimbledon è Pierce Brosnan

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di lunedì 15 luglio 2024) Èilassoluto del premio eleganza a: tra tutte le celeb viste alla finale, infatti, non abbiamo dubbi sul nome a cui assegnare il primo posto nella classifica della coolness. La star di Golden Eye si è presentata all’ultimo appuntamento con la competizione di tennis più seguita di sempre avvolto in un doppiopetto blu scuro firmato Ralph Lauren (abbinato a delle scarpe Oxford in pelle perfettamente lucidate, dello stesso marchio) dalle linee morbide, eleganti e assolutamente impeccabili come il grooming che la star ha scelto di sfoggiare per l’occasione, e che ha destato la nostra più totale ammirazione e approvazione. La barba silver diRalph Lauren AtLONDON, ENGLAND - JULY 14: (L-R) Glenn Close, Andrew Garfield,and CEO OF Ralph Lauren, Patrice Louvet, wearing Ralph Lauren, court-side of Centre Court during the men's final on day fourteen of theTennis Championships at the All England Tennis and Croquet Club on aton July 14, 2024 in London, England.