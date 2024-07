Il campionato E’ arrivato il giorno del calendario di serie C

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024) FERRARA È ildella partenza del ritiro per Mezzana, ma anche quello deldeldiC che sarà svelato alle 11 sui canali della Lega Pro. Il primo impegno ufficiale della squadra di Dossena è fissato per sabato 10 agosto alle 18, quando la Spal farà visita all’Atalanta Under 23 nel primo turno eliminatorio di Coppa ItaliaC. Nel weekend successivo – in caso di qualificazione – i biancazzurri se la vedranno con la vincente del match tra Legnago Salus e Vicenza, ma il mirino dello staff tecnico e dei tifosi è naturalmente fissato sull’ultimo fine settimana di agosto, quando tra il 24 e 25 agosto Antenucci e compagni scenderanno in campo nella prima di. La scorsa stagione – a causa del caos che si era generato a colpi di ricorsi – il debutto era slittato al 2 settembre, quando una rete di capitan Antenucci nella ripresa decise la gara casalinga contro la Vis Pesaro (1-0 il risultato finale in favore della squadra di Di Carlo).