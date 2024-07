Gratta e vinci non si butta via niente | clamorosa decisione

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di lunedì 15 luglio 2024), andare controcorrente non è da tutti:, nessuno lo avrebbe fatto al posto suo. C’è chi sogna di mollare tutto e di girare il mondo in lungo e in largo. O di comprare una megavilla gigantesca e di fare la vita da nababbo. Di avere un parco macchine grande così, da fare invidia a Cristiano Ronaldo. E poi c’è chi, come Kimberley A., ha fatto in modo che l’incontro con la dea bendata non cambiasse minimamente la sua vita.ta al(AnsaFoto) – Ilveggente.itSiamo nella contea di Allegheny, in Pennsylvania. Qui vive la protagonista della storia che intendiamo raccontarvi oggi, che per 35, lunghissimi, anni, ha smosso le montagne nella speranza di poter vincere, prima o poi, un’ingente somma di denaro.