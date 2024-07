Google ora traduce anche in dialetto milanese grazie all’intelligenza artificiale

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 15 luglio 2024)Traduttore, uno degli strumenti di traduzione automatica più utilizzati al mondo, ha ampliato le sue funzionalità per includere 110 dialetti locali tra le lingue disponibili, tra cui cinque di origine italica: friulano, ligure, siciliano, veneziano e. La traduzione è già disponibile e avviene mediante l’aiuto dell’intelligenzae al modello linguistico PaLM 2. Come usare il traduttore Per usare il traduttore è sufficiente aprire l’ultima versione diTraduttore sul computer o sul proprio smartphone, selezionare la lingua “Lombardo” e incollare il testo, il documento, il messaggio o la conversazione desiderata. Alcuni utenti hanno segnalato che non sempre la traduzione è accurata, ma siamo agli inizi e i software di intelligenzamigliorano col tempo.