Dentro una Fiat 500 vengono preparati i migliori arrosticini d' Italia

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di lunedì 15 luglio 2024) Ci vuole fantasia per guardare una 500 gialla e immaginarla come un barbecue, anzi, una canalina. La fantasia – e la stoffa – ce l’hanno sicuramente Agnese Volpone e Maurizio Cutropia da San Giovanni Teatino, due abruzzesi che da più di tre lustri anni battono l’in lungo e in largo per portare in giro il verbo degli, simbolo della gastronomia abruzzese. La ricerca dell'arrosticino perfetto Bracevia è un progetto, nato nel 2005, che valorizza le carni di pecora di alta, altissima qualità. Una cultura radicatissima nella cucina abruzzese quella della carne ovina, spesso però svilita da preparazioni di massa e da zero attenzione alla materia prima. Qui la cura è dalla A alla Z, dalla selezione dei capi, la maggior parte da allevamenti bio aquilani e abruzzesi, alla cottura.