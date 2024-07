De Luca Consulenti lavoro | Ecco modifiche a codice crisi d' impresa da noi auspicate

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024) Roma, 15 lug. (Labitalia) -in vista per ildellad'e dell'insolvenza. A margine del nuovo corso di aggiornamento professionale della Fondazione Studidel, in partenza oggi, intitolato 'Gestore dellad'da sovraindebitamento', il presidente del Consiglio nazionale dell'ordine deidel, Rosario De, ha posto l'accento sullecontenute nel decreto correttivo del D.Lgs. n. 14/2019, approvato dal Consiglio dei Ministri e ora al vaglio delle Commissioni parlamentari, e sul contributo che ideldaranno, ancora una volta, per favorire l'efficacia del nuovo sistema e gestire correttamente le situazioni debitorie delle imprese. “Le misure correttive apportate aldellad'intervengono in modo chirurgico e risolvono gran parte delle criticità che il Consiglio nazionale dell'ordine deidelha segnalato al ministero della Giustizia già da anni”, ha dichiarato De