Corruzione in Liguria ok dei pm all’incontro Toti-Salvini E la giunta valuta di sollevare un conflitto d’attribuzione contro i giudici

(Di lunedì 15 luglio 2024) La Procura di Genova ha dato parere positivo al nuovo ciclo di incontri politici chiesto dal presidente della RegioneGiovanni, ai domiciliari dal 7 maggio con l’accusa di. Tramite il suo avvocato Stefano Savi, il governatore ha chiesto di poter vedere il ministro delle Infrastrutture e leader della Lega Matteo, oltre ai suoi due fedelissimi assessori Giacomo Giampedrone e Marco Scajola. La giudice per le indagini preliminari Paola Faggioni potrebbe decidere a breve. Il faccia a faccia conè atteso come il passaggio decisivo in vista di eventuali dimissioni, cheè sembrato ventilare in una lettera scritta all’avvocato Savi dopo il no del Riesame alla revoca dei domiciliari. E proprioquella decisione laregionale stando dialla Consulta undi attribuzione: l’idea è stata avanzata da Sabino Cassese, giudice costituzionale emerito e “consulente” della difesa del presidente.