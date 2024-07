Controlli straordinari nella provincia di Avellino predisposti dalla Questura

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 15 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLadiha disposto servizinel capoluogo e nei territori dei Comuni di Ariano Irpino e dell’Alta Irpinia, in particolare nell’ agro del Comune di Lioni (AV), finalizzati, principalmente, al contrasto dei reati contro il patrimonio, a seguito di determinazione assunta in sede di riunione di coordinamento delle Forze di Polizia, presieduta dal Prefetto Riflesso. Nelle operazioni, pianificate in questi ultimi giorni, tese alla prevenzione dei reati a carattere predatorio e dei furti in abitazione, sono state impiegate, oltre alle pattuglie dellae dei Commissariati di P.S. di Ariano Irpino e Sant’Angelo di Lombardi, anche pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine di Napoli e del Comando di Polizia Municipale di Lioni.