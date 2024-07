Come finisce il film Un amore senza tempo | l’ultimo saluto ad Ann

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di lunedì 15 luglio 2024) Alla fine delUnLila racconta a Nina di Harris e rassicura la nipote che sua madre non ha commesso errori nella sua vita. Nina si siede con Ann, che la incoraggia a vivere una vita felice. Finalmente, Nina trova il coraggio di dire al fidanzato Luc che è incinta. Luc, estasiato, annuncia con orgoglio la notizia a Constance e promette di essere sempre presente per Nina. La loro gioia è interrotta dall’infermiera di Ann, che esorta le donne a correre per daread Ann. Questo dopo che Buddy, mentre cerca Ann, inciampa sulla strada e viene investito da un’auto: viene ritrovato, ma è troppo tardi per salvarlo. La mattina successiva, Ann e Harris, ignari di quanto accaduto, pensano scherzosamente di partire, ma ricevono dai Wittenborn la notizia della morte di Buddy.