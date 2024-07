Carnevali Berardi recupero in anticipo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024) Su Erlic di concreto non c’è nulla, susi registrano progressi rispetto all’infortunio, mentre il futuro di Thorstvedt è scritto nelle stelle. Puntini sulle ì, mentre radiomercato spinge i big lontano dal Sassuolo: a metterli Giovanni, ad del Sassuolo, che attraverso i microfoni di Rai2 fa uno spaccato dell’attualità non troppo differente da quello fatto in altre occasioni. A suggerire come la situazione sia fluida o in stand-by rispetto a quelle volontà di limitare le cessioni al minimo e farle, nel caso, solo in presenza di offerte congrue che ad oggi, evidentemente, ancora non ci sono. Prendiamo il caso di Thorstvedt: il Sassuolo, disseun paio di settimane fa, vorrebbe tenerlo, e il dirgente conferma l’assunto smentendo trattative con la Fiorentina che, dice, "oggi non ci sono".