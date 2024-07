Barzaghi | Lautaro Martinez? Ora vediamo in Champions League

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 15 luglio 2024)ha parlato di, che nella notte ha deciso la finale di Copa America. Il giornalista si esprime così sull’attaccante dell’Inter. DECISIVO E CARICO –, in collegamento su Radio Radio Mattino Sport e News, sulla determinatezza di: «Quello che si criticava aera il non essere decisivo in campo internazionale: invece ha segnato cinque gol in questa Copa America, nonostante abbia giocato solamente due volte da titolare. Tornerà più carico di prima, l’8 agosto. Una preparazione scaglionata, che Simone Inzaghi dovrà gestire ese crescerà anche al livello di, dove non è mai stato così vicino. Inzaghi ha iniziato forte sabato, due allenamenti al giorno mattino e sera.