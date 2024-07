Aborto | Pro Vita & Famiglia maxi proiezione in piazza a Roma di ' Baby Olivia'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024), 12 lug. (Adnkronos) - "Proha lanciato dadel Popolo ala campagna nazionale che proietterà suschermi nelle principali città italiane il video di '', realizzato dall'associazione pro-life americana Live Action, che mostra con rigore scientifico l'origine e lo sviluppo dellaumana nel grembo materno attraverso tutte le fasi gestazionali. Moltissime persone sono a favore dell'non per malafede ma per ignoranza scientifica, perché non sanno davvero come inizia la, cosa sia un embrione e cosa un feto. Oltre che con-schermi in, sponsorizzeremo il video anche sui social network per raggiungere milioni di visualizzazioni e risvegliare le coscienze". Lo afferma Jacopo Coghe, portavoce di Proonlus, che annuncia già la prossima tappa di “”: un altro-schermo venerdì 19 luglio a Bologna.