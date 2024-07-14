Viabilità Roma Regione Lazio del 14-07-2024 ore 15:30 (Di domenica 14 luglio 2024) Viabilità 14 LUGLIO ORE 15.20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio CIRCOLazioNE SCORREVOLE SUL RACCORDO E SULLE MAGGIORI ARTERIE DELLA Regione Lazio DA SEGNALARE SOLO UN INCIDENTE SULLA A1 FIRENZE Roma TRA PONZANO RomaNO E MAGLIANO SABINA IN DIREZIONE FIRENZE POI RALLENTAMENTI SULLA LITORANEA TRA LIDO DI OSTIA E MARINA DI ARDEA NEI DUES SENSI RICORDIAMO CHE OGGI VIA DEI FORI IMPERIALI è ISOLA PEDONALE COME TUTTI GIORNI FESTIVI ATTIVE DEVIAZIONI PER LE LINEA BUS DI ZONA DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITA E TUTTO GRAZIE PER L’ATTENZIONE A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 14-07-2024 ore 13:30 - ATTIVO IL PIANO DELLA MOBILITÀ PER I GRANDI EVENTI NELLA ZONA DELLA FARNESINA DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. 20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SUL RACCORDO CODE IN ESTERNA TRA PONTINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE SU VIA PONTINA TRA POMEZIA E SPINACETO VERSO ROMA E ALL’ALTEZZA DI APRILIA VERSO LATINA CODE A TRATTI SULLA LITORANEA TRA OSTIA LIDO E MARINA DI ARDEA NEI DUE SENSI CODE A TRATTI SULLA FLACCA TRA SPORLONGA E FORMIA NEI DUE SENSI CODE SULL’AURELIA TRA PALIDORO E TORRIMPIETRA INFINE, STASERA, A ROMA GRANDE ATTESA PER LA PRIMA DELLE 4 SERATE DEI COLDPLAY ALLO STADIO OLIMPICO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 14-07-2024 ore 12:30 - ATTIVO IL PIANO DELLA MOBILITÀ PER I GRANDI EVENTI NELLA ZONA DELLA FARNESINA DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. 20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SUL RACCORDO CODE IN ESTERNA TRA PONTINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE SU VIA PONTINA TRA POMEZIA E SPINACETO VERSO ROMA E ALL’ALTEZZA DI APRILIA VERSO LATINA CODE A TRATTI SULLA LITORANEA TRA OSTIA LIDO E MARINA DI ARDEA NEI DUE SENSI CODE A TRATTI SULLA FLACCA TRA SPORLONGA E FORMIA NEI DUE SENSI CODE SULL’AURELIA TRA PALIDORO E TORRIMPIETRA INFINE, STASERA, A ROMA GRANDE ATTESA PER LA PRIMA DELLE 4 SERATE DEI COLDPLAY ALLO STADIO OLIMPICO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 14-07-2024 ore 11:30 - GRAZIE PER L’ATTENZIONE A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. VIABILITÀ 13 LUGLIO 2024 ORE 19. 20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SUL RACCORDO CODE IN ESTERNA TRA PONTINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE SU VIA PONTINA TRA POMEZIA E SPINACETO VERSO ROMA E ALL’ALTEZZA DI APRILIA VERSO LATINA CODE A TRATTI SULLA LITORANEA TRA OSTIA LIDO E MARINA DI ARDEA NEI DUE SENSI CODE A TRATTI SULLA FLACCA TRA SPORLONGA E FORMIA NEI DUE SENSI CODE SULL’AURELIA TRA PALIDORO E TORRIMPIETRA INFINE, STASERA, A ROMA GRANDE ATTESA PER LA PRIMA DELLE 4 SERATE DEI COLDPLAY ALLO STADIO OLIMPICO. romadailynews
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