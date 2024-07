Valbondione 2mila persone all’apertura in notturna delle Cascate del Serio

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 14 luglio 2024). Sabato sera (13 luglio) in Alta Val Seriana è tornato il fascino dell’aperturadel. Come avviene ormai da diversi anni anche il primo spettacolo dell’estate 2024 è avvenuto con il buio, in una corniceche dona ancor più fascino al triplice salto conosciuto in tutta la penisola. Ad illuminare lecome ogni stagione la Croce Blu di Gromo, con tre fari capaci di generare una potenza complessiva di 1watt. La luce ha rischiarato i 315 metri d’acqua, con i tre salti da 106, 74 e 75 metri: ledelsono le più alte in Italia e le seconde in Europa. Leaccorse per l’apertura – circa– hanno guardato lo spettacolo dall’area dell’Osservatorio floro-faunistico di Maslana, ai piedi dei sentieri che portano ai laghi che gravitano intorno all’anello dei rifugi sopra Ardesio.