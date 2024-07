The Family | Anticipazioni dal 15 al 19 Luglio

Leggi tutta la notizia su serietvinpillole

(Di domenica 14 luglio 2024) Thedal 15 al 19È trascorsa solo una settimana dall’inizio della nuova serie turca su Canale 5, e già ha conquistato i telespettatori, grazie anche ai protagonisti molto amati dal pubblico italiano. Di seguito, vi anticipiamo le vicende che accadranno durante la settimana. Ricordiamo che la serie “The” va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle 14:45 circa, e gli episodi sono disponibili anche sul sito Mediaset Infinity. Thedal 15 al 19Lunedì 15Durante la cena per festeggiare il compleanno di Ergun, la situazione degenera e Aslan interviene in difesa di Devin, promettendole amore eterno. Colpita dalle sue parole, Devin gli chiede di sposarla. Tuttavia, Aslan deve tornare di corsa a casa poiché sua nonna si è allontanata e si è smarrita.