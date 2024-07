Spari contro Trump in un comizio | ferito ad un orecchio Ucciso attentatore

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di domenica 14 luglio 2024).”Tentativo di omicidio” secondo l’FBI. Un morto e due feriti il bilancio dell’attentato.ad unelettorale in nello Stato della Pensylvania. Una decina di colpi uditi. Uno spettatore è morto mentre due sono feriti attinti dai colpi.ad unil candidato repubblicano alla Casa Bianca. “Questa sera abbiamo avuto quello che chiamiamo un tentativo di omicidioil nostro ex presidente Donald”, ha detto Kevin Rojek, agente speciale responsabile dell’ufficio locale dell’Fbi, dopo che l’agenzia federale ha assunto la guida dell’inchiesta sull’attentato. L’Fbi ha ridi aver “identificato provvisoriamente” chi ha sparato suldel tycoon, ma non ne ha diffuso l’identità.