Scoprire le antiche miniere anche per capire il presente Un libro ci accompagna

(Di domenica 14 luglio 2024) Il nome di Gunkanjima non dirà nulla a nessuno. Eppure ci fu un tempo in cui questa isola nel distretto di Nagasaki, in Giappone, ebbe una sua rilevanza, ed anzi avrebbe meritato di essere conosciuta in tutto il mondo, se non altro perché era il luogo più densamente abitato sulla Terra. La ragione? Perché sotto l’isola vi era un giacimento di carbone ed allora – si parla del 1887 quando iniziò la colonizzazione, prima l’isola era disabitata – il carbone era il motore dell’industria. L’estrazione continuò fino al 1974, dopodiché Gunkanjima fu completamente abbandonata e la natura iniziò a riprendersi i manufatti. Ma, al di là di questa singolare vicenda, la storia dell’uomo sottoterra alla ricerca dei minerali che gli servivano sopra la terra, la storia dell’uomo-talpa, ha un suo fascino,se talvolta è stata legata ad immani tragedie: quella di Marcinelle insegna.