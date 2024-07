Riconoscimento per ’Cavò lieviti e distillati’

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 14 luglio 2024) Cavòe distillati allunga la lista dei riconoscimenti: per il terzo anno consecutivo entra nella lista ’50 Top Pizza’. Il locale, dove i cocktail vengono abbinati alla pizza, fatta con impasti ricercati, ma sempre senza dimenticare la tradizione. Danila Ercole, titolare del locale insieme al bar tender Max Frezza, si riconferma una vera e propria guru della pizza, tanto da essersi meritata uno spazio tutto su in una puntata della trasmissione di Gambero Rosso, in onda in autunno su Gambero Rosso Channel. Danila è costantemente sempre alla ricerca di innovazioni dietro ad un mondo, fatto di farine e farciture che sta dietro le pizze tradizionali e le pizze a sei spicchi, con cui si è meritata di entrare nella top ten della pizza.