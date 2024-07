Riassunto | La Corte d’Appello del Regno Unito si pronuncia a favore dell’equità nella causa in corso tra Lenovo e InterDigital

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di domenica 14 luglio 2024) LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Ladi appello delha deliberato oggi in merito alla L’importo stabilito in appello è di soli 5 centesimi di dollaro in meno rispetto alla tariffa stabilita dal giudice Mellor (17,5 centesimi di dollaro), ma è molto meno della metà (27 centesimi di dollaro in meno) della tariffa di 49-50 centesimi di dollaro cheha richiesto come tariffa unitaria sia in sede di giudizio che di appello. Il testo originale del presente annuncio, redattolingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido. Contacts Stuart Gill+44 (0)7917 437 532sgill@