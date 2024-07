Quando Shannen Doherty era Brenda | i tormenti della star di Beverly Hills

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 14 luglio 2024) Roma, 14 luglio 2024 – “Non voglio morire, non ho ancora finito di amare”, aveva dichiarato in una drammatica intervista a ‘People’, appena qualche mese fa. Invece il male ha ignorato le sue parole, e se l’è portata via., una delle protagoniste di90210, serie cult degli anni ’90, è morta il 13 luglio, a 53 anni appena.attrice con jason priestley nella Serie Tv "90210" - 1990 archivio ag. aldo liverani retrospettiva -Repertorio-morta all'eta' di 53 anni l'attrice, mito pop Con lei, se ne va un altro frammento importante di quel telefilm, che è stato in qualche modo un mito pop. Qualcosa che è entrato nell’immaginario collettivo, a occupare un posto fisso nei pensieri dei ragazzi cresciuti in quegli anni.