Occorre dare più importanza al modello Esg

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 14 luglio 2024) Villois ?acronimo di Environmental, Social e Governance, ESG, ovvero delche dovrebbe rendere iper virtuose le imprese di ogni tipo e dimensioni, sta uscendo di scena. Ad adottarne i contenuti, che dovrebbero rendere operativi i tre pilastri che compongono l’ESG, sono quasi solo più le grandi imprese,la cui maggioranza è costituita da soggetti stranieri, i quali però ritengono che, pari pari, li adottino i loro fornitori, i quali costituiscono la Filiera italiana. A far desistere piccole e medie aziende è il combinato dei costi, della formazione dell’intera forza lavoro e soprattutto della sensibilità alle tematiche. Per quanto riguarda i costi è necessario che venga concessa l’integrale deducibilità di tutti i costi che vengono assunti per mettere in cantiere i criteri ESG.