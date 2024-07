Muore in spiaggia a Fano stroncato da un malore Il bagnino non c’era

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 14 luglio 2024), 14 luglio 2024 -da unnello specchio di mare dinanzi a Bagni Crida, in zona Gimarra. Un pensionato 80enne del posto è morto improvvisamente, senza avere il tempo di chiedere aiuto. Sono circa le 7 del mattino, quando l’uomo arriva nellasemideserta. Lo stabilimento era ancora chiuso e il servizio di salvataggio non ancora attivo. Il pensionato sistema la sdraio in riva al mare e poi entra in mare. Qualche minuto dopo, alcuni bagnanti lo hanno notato, immobile, galleggiare sul pelo dell’acqua. Malgrado i soccorsi, per l’anziano non c’è stato nulla da fare. Sul posto, i militari della Guardia costiera, che si sono occupati di accertare la dinamica dell’accaduto, e i sanitari del 118 arrivati con un’ambulanza.