Milan accordo per Theo Hernandez | cifre da top player

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di domenica 14 luglio 2024) Novità in casacon l’percon un ingaggio da top: ecco cosa sta accadendo con il francese Novità in arrivo in casa. I rossoneri sono alla ricerca dei rinforzi giusti per regalare a Fonseca una squadra in grado di lottare per il vertice. Questo però non significa dimenticare chi c’è già nella rosa rossonera, soprattutto se si tratta dei pilastri sui quali costruire la rosa anche del futuro. Il riferimento è anche a, reduce dagli Europei, e finito anche al centro di un piccolo caso di mercato. Le dichiarazioni arrivate durante Euro 2024 hanno fatto tremare i tifosi del, con quel “vedremo” riferito alla permanenza o meno in rossonero che ha fatto risuonare l’allarme. La società però non ha intenzione di cedere i propri pezzi pregiati.