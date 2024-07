Maledizione Inghilterra un’altra sconfitta in finale | la Spagna è campione d’Europa per la 4ª volta

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 14 luglio 2024) Una vittoria strameritata: laper la 4ªnella sua storia. All’Olympiastadion di Berlino è andata in scena lacontro l’e la squadra di de La Fuente si è dimostrata nettamente superiore. La compagine di Southgate ha disputato una competizione nel complesso deludente e il Ct non è stato in grado di sfruttare il potenziale offensivo. Laè stata la squadra che ha giocato per distacco il calcio più bello e anche contro l’Italia nella fase a gironi aveva impressionato. L’ultimo atto trasi è concluso sul risultato di 2-1, un risultato forse un po’ troppo stretto per quanto visto in campo. Nel primo tempo non si registrano tante occasioni da gol e si va all’intervallo sullo 0-0.