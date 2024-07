LIVE Tour de France 2024 tappa di oggi in DIRETTA | nuovo spettacolo sui Pirenei

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 14 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDELADEL GIRO D’ITALIA FEMMINILE DALLE 10.50 12.01 C’è il sole sulla corsa, anche se non è arrivato in Francia ancora il grande caldo. 11.58 Tadej Pogacar è il grande favorito per laodierna dopo il capolavoro messo a segno ieri: lo sloveno in Maglia Gialla cerca di chiudere la pratica alla vigilia dell’ultima settimana. 11.56 Iniziato il tratto di trasferimento, via ufficiale alle 12.10. 11.54assicurato in montagna anche, domani invece il secondo ed ultimo giorno di riposo. 11.52 In programmal’ultima sfida sui: 197,7 chilometri da Lodenvielle a Plateau De Beille. 11.50 Buongiorno e benvenuti alla quindicesimadelde