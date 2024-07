Le zeppe sono tornate di moda e ora si indossano H24

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di domenica 14 luglio 2024) Lesi eleva senza porsi problemi di praticità: lee con loro la possibilità di indossare i tacchi senza temere per i propri piedi. Il merito va dato alle passerelle. Ma diversamente da come accade di solito, non quelle correnti della Primavera Estate 2024, quanto più quelle del 2025. In pole position tra i brand più coinvolti c’è indubbiamente Chloé, con un design già virale, seguita da altre Maison come dai brand del fast fashion. Estate casual chic: 5 look semplici ed efficaci da copiare X Nate dal genio del “calzolaio delle stelle” Salvatore Ferragamo, che le pensò con il tacco di sughero per sopperire alla mancanza delle materie prime in epoca fascista.