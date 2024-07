Guida TV Sky Cinema e NOW | Ex Domenica 14 Luglio 2024

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di domenica 14 luglio 2024) Questa sera super i clienti Sky (e in streaming su NOW) ci attende una selezione di film emozionanti e variegati. Alle 21:15 su SkyUno HD (canale 301), puoi guardare "Ex", una commedia corale diretta da Fausto Brizzi con Claudio Bisio, Nancy Brilli e Alessandro Gassmann. La trama si sviluppa intorno alla ricomparsa degli ex che mette in crisi il rapporto di sei coppie. Su SkyDue HD (canale 302) alle 21:15, "Downton Abbey" ti porta nell'Inghilterra dei primi del '900, seguendo le vite della famiglia Crawley e dei loro servitori tra amori, complotti e segreti in un'epoca di grandi cambiamenti. Alle 21:15 su SkyCollection HD (canale 303), "Ocean's Twelve" riunisce il super cast diretto da Steven Soderbergh nel sequel di "Ocean's Eleven".