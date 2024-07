Gli 11 migliori vini della Costa d' Amalfi scelti dal Gambero Rosso

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di domenica 14 luglio 2024) “Campania felix”. Così i romani chiamavano questa regione a motivosua prorompente fertilità. Già autori come Plinio il Vecchio e Virgilio ne lodavano la tradizionecola. Non per niente uno deipiù celebri dell’epoca, il Falerno, era prodotto proprio in questa regione. Qui ci concentriamo suibianchid'- famosa dal punto di vista paesaggistico e turistico - con fragranze mediterranee e suggestioni iodate più che evidenti, che accompagnano con rara grazia la cucina non solo di pesce da provare nei ristorantizona, La Docd', creata nel 1995, comprende le tre sottozone Ravello (tra i comuni, Ravello, Scala, Minori, Atrani); Furore (tra i comuni Furore, Praiano, Conca dei Marmi ed) e Tramonti (tra i comuni Tramonti e Maiori), aree da sempre vocate all’agricoltura in generale e viticoltura in particolare, alquanto diverse per esposizioni e microclima.