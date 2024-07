Giardini pubblici Forza Italia | | Mancato invito

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 14 luglio 2024) Coda polemica per l’inaugurazione dei"Rolando Pinacoli" di venerdì mattina, conche lamenta ildei consiglieri comunali di opposizione e della giunta regionale, definendolo "uno sgarbo istituzionale". "L’importo complessivo per la riqualificazione deiè stato di 175 mila euro – scrivono dal coordinamento comunale Fabio Viventi, Silvia Minelli e Gianni Frillici -, di cui 172 mila euro deliberati a maggio 2023 dalla giunta regionale su proposta dell’assessore Roberto Morroni a valere sulla L.R. 22/2008 che a seguito della modifica avvenuta grazie all’intervento dell’attuale esecutivo regionale e in primis del nostro vicepresidente, fa sì che una parte di risorse versate dai concessionari di acque minerali alla Regione, ricada invece sui Comuni dove vi è l’attingimento".