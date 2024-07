Dramma in spiaggia Ennesimo malore fatale muore 82enne

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di domenica 14 luglio 2024) Un weekend terribile quello che si è vissuto sulle spiagge pugliesi. Dopo quelli delle ore scorse, ancora unin, il quarto in poco più di 24 ore sul territorio pugliese. Ancora unper un anziano in queste ore roventi che si sono vissute su tutto il territorio pugliese, ma in generale in tutto il Centro ed il Sud Italia. Le temperature altissime di questo weekend sono state sicuramente determinanti per completare un bollino che non può che essere considerato rossissimo. L’ultima tragedia si è vissuta questa mattina il un lido in località Lama, marina di Taranto.inpoco dopo l’arrivo in Ospedale La vittima è un uomo di 82 anni, di origini tarantine, che aveva cercato inun po’ di refrigerio da queste ore terribili di afa e caldo.