Concorso Città del vino premio a Massa Marittima grazie all’azienda agricola di eccellenza

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di domenica 14 luglio 2024)– Pluripremiata l’aziendaLa Cura al 22esimoenologico internazionaledel. La cerimonia si è tenuta venerdì, 12 luglio, in Campidoglio a Roma nella sala Giulio Cesare di Palazzo Senatorio, dove l’associazione nazionaledelha insignito l’azienda massese con ben 4 prestigiosi riconoscimenti: medaglia d’oro per ilPredicatore 2022 Igt Toscana Rosso Passito; medaglia d’oro per Vedetta 2020 Cabernet Doc Maremma Toscana; medaglia d’argento per ilBreccerosse 2022 Monteregio diDocg; e medaglia d’argento per il Merlot 2022 Doc Maremma Toscana. Nell’occasione è stato premiato anche il Comune diper i prestigiosi riconoscimenti ottenuti dLa Cura di Enrico Corsi.