Con Conte la confusione del passato sembra lontana anni luce Gazzetta

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 14 luglio 2024) Conladel). Ecco cosa scrive ladello Sport con Vincenzo D’Angelo. L’arrivo di Antonio a Napoli ha ridato credibilità all’intero progetto e all’ambizione del club azzurro, che per molti è già da corsa al titolo.non è tipo da fuggire dalle pressioni o dalle responsabilità, si esalta quando si alza l’asticella. Ma su una cosa vuole essere chiarissimo, per non creare false illusioni. «Abbiamo chiuso l’ultimo campionato a 41 punti dall’Inter e a 16 dal quarto posto. Il Napoli ha il dovere di migliorare e di tornare nelle coppe dalla porta principale, questo è l’obiettivo realistico. Altri discorsi non li faccio, sarei da internare. Però una cosa mi sento di dire con certezza: tutti i giocatori a fine stagione saranno migliorati».