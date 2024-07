Chiara Francini si racconta tra gag e ironia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 14 luglio 2024) "Forte e". Questo il titolo del frizzante monologo che l’attricemetterà in scena domani alle 21.15 a Fano, alla Rocca Malatestiana. L’effervescente attrice, porta in scena un memoir, un racconto umano vivo e rivoluzionario, con il sarcasmo e l’tagliente che la contraddistinguono. Un vero e proprio ’one woman show’ in cuiripercorre la sua vita,ndo vicende personali e pubbliche, dicendo sempre la verità, senza far sconti a nessuno, in primis a sé stessa. Musiche originali eseguite dal vivo da Francesco Leineri. Regia di Alessandro Federico. Produzione Pierfrancesco Pisani e Isabella Borettini per Infinito Teatro. Biglietti circuiti on line TicketOne e Liveticket, nei punti vendita autorizzati e alla Rocca la sera dell’evento.