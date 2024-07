Calvario post-operatorio | Rovinata in ospedale

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 14 luglio 2024) Operata con successo per l’asportazione di un tumore, sta vivendo da quasi tre anni un vero e proprioche, secondo alcune perizie mediche, avrebbe evitato con modalità di intervento differenti. La vicenda di Laura La Valle, 40 anni di Barlassina, madre di due figli di 11 e 6 anni, è complessa e articolata e inizia con la scoperta di un "carcinoma spinocellulare" all’utero, in seguito a un Pap test effettuato all’di Desio e poi approfondito all’San Gerardo di Monza nel luglio del 2021. L’intervento chirurgico viene effettuato il 30 agosto 2021: si tratta di "un’isterectomia laparotomica a moderata radicalità, con contestuale asportazione dei linfonodi pelvici di sinistra" come si legge nella relazioneoperatoria.