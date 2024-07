Calcio dominante A parole | scontro Fonseca-Conte si infiamma la Serie A

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 14 luglio 2024)a distanza tra Pauloe Antonio. Il Milan e il Napoli hanno iniziato la preparazione per la prossima stagione. E di fatto il nuovo tecnico dei rossoneri ha un obiettivo chiaro: ribaltare il gioco della squadra cercando di offrire più incisività alla manovra. Lediin questo senso sono state piuttosto chiare e stanno rimbalzando su tutte le fanpage rossonere dei social: "Proporrò unche renderà orgogliosi i tifosi del Milan. Saremo una Squadra ambiziosa che vorrà fare la partita, difendere alta e imporsi sull'avversario".fin troppo chiare che fissano un obiettivo importante per il tecnico rossonero. Antonioha risposto senza mai nominareconche in pochi istanti hanno fatto il giro del web: "Dovremo essere intensi, non voglio una Squadra passiva ma che faccia la partita.