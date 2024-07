Bellezza e metamorfosi Dialogo e non solo sul presente e futuro della città

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di domenica 14 luglio 2024) Il convegno “Domani” e la presentazione del numero speciale di Abitacolo, forme e linguaggi del contemporaneo, dedicata al tema “lasmarrita”, hanno aperto a Roma alla spazio GangemiCasa editrice gli eventi in programma nel 2024, a cui seguirà in autunno la mostra itinerante con Opere e Pensieri realizzati per l’occasione dai maggiori protagonisti dell’arte, dell’architettura ecultura. Ad introdurre l’incontro è stato l’architetto Fernando Miglietta, direttore dell’Istituto di ricerca erivista Abitacolo. “Lanon è più, è divenuta altra cosa. La suadelirante, incomprensibile, – ha detto Miglietta – è marcata dalla sua indicibile dismisura. Lesono divenute la negazione dell’abitare la terra, perché non abbiamo saputo custodire il Valorené proteggerlo dalle incursioni vandaliche di una società consumistica e omologante che ha annullato ogni identità urbana come forma e immagine”.