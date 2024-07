Attacco di panico sul sentiero | giovane soccorso

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 14 luglio 2024) Castelnovo Monti (Reggio Emilia), 14 luglio 2024 – Ha undisule non riesce più ad andare avanti:. Intervento delalpino e speleologico Emilia Romagna lungo la ferrata degli Alpini alla Pietra di Bismantova, nel territorio di Castelnovo Monti. Due amici stavano percorrendo ilattrezzato quando uno dei due ha avuto una crisi die non è più riuscito a proseguire in sicurezza. Sul posto è giunta una squadra della stazione monte Cusna che ha messo in sicurezza ile lo ha portato fuori dal percorso attrezzato fino al parcheggio dove era presente l'ambulanza. Il 26enne, di Trento, in buone condizioni di salute, ha poi rifiutato l'ospedalizzazione. .