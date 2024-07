Arnaldi-Martinez ATP Amburgo 2024 | programma orario tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 14 luglio 2024) Matteotornerà in campo domani, lunedì 15 luglio, per il primo turno del torneo ATP500. Messa in archivio non esaltante prestazione a Wimbledon, il ligure spera di ritrovare sulla terra rossa tedesca buone sensazioni in vista del prossimo impegno più importante, ovvero alle Olimpiadi di Parigi. Un match in cui sarà la regolarità a fare la differenza. Un aspetto che inha fatto un po’ difetto. Il nostro portacolori, specialmente dal lato del dritto, potrebbe aver problemi nel mantenere un regime continuativo e di alto livello. Un aspetto che potrebbe fare la differenza in negativo nell’economia della partita. L’iberico, infatti, è il classico giocatore che non regalerà punti. La partita tra Matteoe Pedro, valida per il primo turno dell’ATP500 die insul Centrale come quarto match e non prima delle 18.