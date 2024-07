Agresti | Inzaghi giusto il rinnovo di un anno! Vi spiego perché

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 14 luglio 2024)venerdì ha rinnovato il contratto con l’Inter fino al 2026, a differenza di quanto avrebbe voluto lui che preferiva un prolungamento sino al 2027., su Radio Radio, cerca di spiegasia meglio la scelta della società. LA PREFERENZA – L’annuncio è arrivato venerdì, appena iniziata la conferenza stampa di presentazione della nuova stagione. Simoneha rinnovato il contratto con l’Inter fino al 30 giugno 2026, unin più rispetto al precedente accordo. Una tempistica che permette all’allenatore di non iniziare in scadenza, ma anche con dodici mesi in meno di quelli che avrebbe voluto. Il giornalista Stefano, però, è d’accordo con la mossa della società di non legarsi così a lungo con il tecnico.-Inter, meglio 2026 o 2027?ha una preferenza MEGLIO COSÌ –spiegasia: «Ha fatto bene a rinnovare, interrompere un rapporto che ha funzionato così bene negli ultimi anni non sarebbe stato sensato.