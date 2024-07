Zanotti torna in Svizzera ma cambia squadra! L’accordo con l’Inter – TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 13 luglio 2024)non sarà presente al raduno del, perché la sua cessione è già in via di definizione. Il laterale lascia di nuovo il club per andare in, ma non più al San Gallo come era avvenuto nella passata stagione. Tuttosport dà la nuova. NUOVA ESPERIENZA – Mattianella passata stagione ha giocato al San Gallo in, in prestito dal. Dopo aver esordito il 12 dicembre 2021 contro il Cagliari, Simone Inzaghi gli aveva dato altri due scampoli di presenza in primanel 2022-2023. Lo scorso anno lo ha visto protagonista nel suo primo “vero” anno da professionista, con 34 presenze e 3 gol nella Super League chiusa al quinto posto. E proprio inrimarrà.resta in, malo cede CAMBIO MAGLIA – Come scrive Tuttosport oggi in edicola, è tutto fatto per il trasferimento al Lugano.