Una vicenda assurda serve chiarezza totale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 13 luglio 2024) "Siamo sconcertati dalle notizie arrivate dall’Inghilterra, anche perché mai avremmo immaginato certi risvolti. Non ne avevamo saputo nulla e, dalle informazioni che ho, la famiglia si sta attivando per seguire al meglio la situazione". Parole di Francesco Peroni, un caro amico di Claudio Gaetani, che oggi riveste – come lui in passato – il ruolo di presidente della sezione civitanovese dell’Anpi. Come tutti quelli che lo conoscevano è rimasto sorpreso da quanto sta venendo fuori dall’inchiesta avviata dalle autorità inglesi e seguita al decesso. "Stiamo cercando di informarci avendo come riferimento gli amici di Claudio che vivono a Londra per approfondire unasotto tutti i punti vista. Quello che sta emergendo ha dall’incredibile.