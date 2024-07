Sanremo rock a Loreto successo per le finali regionali

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 13 luglio 2024)(Ancona), 13 luglio 2024 - Ain piazza Papa Giovanni XXIII si sono tenute leMarche di& Trend 37a Edizione. L’apertura del Contest è stata affidata a Fritz, artista emergente maceratese protagonista del format “Non ci ferma nessuno” ideato da Luca Abete di Striscia la Notizia; si sono alternati sotto la conduzione di Maurizio Socci gli Antartica, Claudio Vissani, gli E.E.F., i Flag, i Røv e i The Sick Orange per la categoriamentre per la categoria Trend i Clovys, Martina Belelli e Paolo Ballotti - Pabloinabox. "Abbiamo raggiunto con questa serata l'obiettivo di creare un'opportunità a tanti giovani talenti che molto spesso non riescono a trovare vetrine adeguate per farsi notare - ha commentato l'assessore alla cultura del comune di, Francesca Carli - in quest'ottica è stata straordinaria la presenza di una guest star come Mariella Nava, artista completa che rappresenta una pietra miliare della musica d'autore italiana.