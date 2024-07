Roma | beve alcolici in strada fuori orario poi aggredisce gli agenti della Polizia locale

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 13 luglio 2024) Durante i consueti controlli a contrasto dei fenomeni legati alla malamovida, pattugliediCapitale hanno fermato un ragazzo di 23 anni, che era intento a bere una bevanda alcolica in piazza dell’Immacolata, località San Lorenzo, violando le norme che prevedono il divieto di consumareindopo le 23. Un 23enne beccato a bere ingli– foto repertorio – Ilcorrierecitta.comIl 23enne ha aggredito gliUna volta fermato per essere identificato ai finicontestazione del verbale, ai sensi del Regolamento diUrbana, il 23enne, di nazionalità svedese, nato nelle Filippine, ha prima consegnato un documento d’identità, ma nel momento in cui si è reso contosanzione prevista ha iniziato ad inveire contro leaggredendole fisicamente, fino a spintonarne una in terra.