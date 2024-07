Reti gemelle Giorgio Fede | | L’utilizzo va limitato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 13 luglio 2024) "La pesca conè efficace in termini di quantità di pesce catturato ma è anche nota per il suo impatto devastante sugli habitat marini. Lo confermano anche diversi studi commissionati in passato dal Ministero delle Politiche Agricole". Cosi in una nota l’onorevoleche ha presentato un’interrogazione a sua prima firma a seguito del decreto del 19 giugno 2024, recante le disposizioni in materia di interruzione temporanea obbligatoria delle attività di pesca per l’annualità 2024. Tale decreto, all’articolo 5, comma 3, stabilisce che, nelle aree 17 e 18, quindi nella costa adriatica da Bari a Trieste, il pescatore avrà la possibilità di scegliere se svolgere la propria attività cona strascico a divergenti, sfogliare e rapidi per massimo 3 giorni a settimana oppure 72 ore a settimana, distribuibili in un arco di 5 giorni.