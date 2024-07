Prosegue la tolleranza zero di Conte Primi 35 minuti di allenamento del Napoli a porte chiuse

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 13 luglio 2024) Dopo l’mattutino di stamani, ildi Antoniotorna ad allenarsi sul campo di Carciato. La squadra è arrivata in campo per l’alle 17.40., però, consentirà l’ingresso sugli spalti a tifosi e giornalisti solo a partire dalle ore 18:05, dopo 35ditattico top-secret. Un’altra mossa del nuovo tecnico azzurro dopo che aveva annullato le numerose presenza a bordo campo. È stata finalmente fatta fuori quella incarrettata di presunti vip che assistevano agli allenamenti potendo fregiarsi di posizioni privilegiate. Non solo maha provato a resistere anche ai biglietti degli sponsor, ossia alla presenza di persone segnalate dagli sponsor per stare a bordo campo.ha malvolentieri accettato ma vuole controllare personalmente le autorizzazioni.