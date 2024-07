Pavè – Milano

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 13 luglio 2024)Via Felice Casati, 27 – 20124Tel. 02/37905491 Sito Internet: www.pave.com Tipologia: forno / pasticceria / bistrot Prezzi: caffè monorigine 3,50€, brioche 2/3,50€, cappuccino 1,90€ Chiusura: Martedì OFFERTA Conferma di voto per questa pasticceria-caffetteria che è il luogo adatto per una pausa mattutina e non solo. I croissant sono il loro punto di forza e sono disponibili in diversi formati e farciture, da quello vuoto al pain au chocolat di ispirazione francese, dal “double baked” con frangipane alle mandorle e farcitura stagionale alla treccia al caffè, tutti di dimensioni più che generose. Per la nostra colazione abbiamo assaggiato un ottimo espresso monorigine (arabica del Guatemala) realizzato doppio, dalle piacevoli note acidule e floreali, un cappuccino ben fatto, con la schiuma setosa e compatta, e un “centosessanta”, ovvero un croissant ripieno di marmellata di albicocche dalla consistenza croccante fuori e soffice all’interno, piacevolmente burroso ma non in eccesso.