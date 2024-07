Ma veramente si è presentata così? Matrimonio Clizia Incorvaia tutti scioccati dalla sorella Micol

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 13 luglio 2024) Diletta Leotta, Cecilia Rodriguez, Simona Ventura e ora anche, per citare alcune delle spose vip di questa estate 2024 decisamene all’insegna dei fiori d’arancio. L’influencer ha sposato il suo Paolo Ciavarro il 12 luglio a Forte dei Marmi. Si erano innamorati nella casa del GF Vip e venerdì scorso, a 2 anninascita del figlio Gabriele, sono finalmente diventati marito e moglie.in spiaggia. Lo sposo ha fatto il suo ingresso accompagnato dal figlio e da mamma Eleonora Giorgi, che per molti è risultata come la più chic della serata. L’attrice ha indossato un completo beige con ricami floreali e un turbante e ha emozionatodurante la sua sfilata verso l’altare. La sposa, come da tradizione, è arrivata a braccetto con il papà.