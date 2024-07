Le spunte blu di X Twitter violano le norme europee maxi multa in arrivo per Elon Musk?

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di sabato 13 luglio 2024) Ancora problemi per il social network diX, già. Alcune delle nuove funzioni introdotte dall’imprenditore di origini sudafricane hanno attirato l’attenzione della Commissione europea. Violerebbero infatti la nuova legge sui servizi digitali, il Dsa, che limita il potere della grandi aziende tech nei confronti dei consumatori e delle realtà più piccole. Le prospettive per l’azienda potrebbero essere molto serie. Le multe per violazioni di questo tipo arrivano al 6% del fatturato globale, un colpo non indifferente per una società che è già in difficoltà economica come X. L’Unione europea la scorsa settimana ha anche comunicato simili indagini nei confronti di Meta, la società che gestisce Facebook e Instagram. X () nel mirino dell’Ue L’Unione europea, attraverso il suo organo di governo, la Commissione, ha comunicato che il social network X, che in passato si chiama, violerebbe le nuovein materia di servizi digitali.