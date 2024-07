Le pagelle del Tim Summer Hits | brutto scherzo a Conti 2 Elodie regina 10 l’appello per BigMama 8

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di sabato 13 luglio 2024) Il Tim2024 torna in onda al venerdì dopo lo slittamento della scorsa settimana per gli Europei di calcio. Il programma musicale condotto da Carloe Andrea Delogu si riconferma gradevole e coinvolgente, complice una buona conduzione. Una coppia inedita e ben assortita, in grado di muovere le redini dello show con professionalità e garbo, senza scadere in sbavature e gaffe (e c’è chi spera di rivederla al prossimo Festival di Sanremo, tornato nelle mani didopo l’addio di Amadeus). Senza dimenticare la presenza di cantanti del momento e vecchie glorie del passato che restano sempre attuali (vedi Corona con la sua The Rhythm of the Night, un vero e proprio evergreen in grado di unire le varie generazioni). Gigi D’Alessio inarrestabile e grintoso: voto 8 Fonte: IPAGigi D’Alessio al Tim2024 con un medley delle sue canzoni più celebri A Gigi D’Alessio il compito di aprire la terza puntata del Tim2024.